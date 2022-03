Bergeijkse Kwis’t na twee jaar dan eindelijk van start

,,Rond half zeven worden ze verwacht om de vragen op te komen halen in het Aquinohuis aan de Dr. Rauppstraat. De deelnemende groepen vanaf tien personen krijgen diverse categorieën vragen voorgelegd die ze thuis of in het café kunnen gaan beantwoorden”, weet voorzitter Annick Cuypers.

Volgens bestuurslid Bregje Hoeks is de bedoeling dat de mensen een leuke avond hebben samen. Op zaterdag 16 april worden alle deelnemers in De Gouden Leeuw verwacht waar om 20.00 uur de uitslag wordt bekendgemaakt. Daarna kan gezellig onder het muzikale genot van een dj met elkaar worden gefeest. Zo vormt de Bergeijkse Kwis’t het slotakkoord van corona en de start van de tijd dat het Bergeijkse verenigingsleven weer volop losgaat.

De deelnemende groepen betalen elk 45 euro en daarnaast heeft de organisatie tot nu toe 28 sponsoren. ,,Alle groepen die deelnemen mogen elk drie goede doelen in Bergeijk doorgeven waaraan de opbrengst van deze Bergeijkse Kwis’t aan kan worden gedoneerd. De teams die de eerste, tweede en derde prijs winnen mogen dan aan hun negen goede doelen in Bergeijk dat geld schenken.”

de quiz bestaat uit vragen uit twaalf categorieën zoals Geheurd en Gezien, Vur de Keinder, Rooie Oortjes en Van alles Wa. De organisatie wil nog niet alle categorieën verklappen, omdat de deelnemers zich anders daarop zouden kunnen voorbereiden. ,,We gaan vragen stellen die met Bergeijk in al zijn facetten te maken hebben”, zegt Cuypers. Hoeks: ,,Het moet een jaarlijks terugkerend evenement worden, waarvoor we ook een stichting hebben opgericht.” Bjorn Aarts: ,,De deelnemers moeten op 9 april het boek met de vragen in stijl ophalen.” Voordat het zover is moeten de teamcaptains op 21 maart naar café Volte komen om daar bijgepraat te worden over de praktische informatie van deze Bergeijkse Kwis’t.