Bergeijkse politiek stemt in met restauratie kerktoren Luyksgestel

Vooral het opknappen van het eeuwenoude metselwerk van de kerktoren is een precair proces, zo liet de bekende architectuurhistoricus Wies van Leeuwen, oud-inwoner van Luyksgestel, in een zienswijze weten aan de gemeente. De onderzoeker vreest dat restauratie het unieke, originele metsel-en voegwerk te ingrijpend zal veranderen of beschadigen, als hij kijkt naar de voorgestelde ingrepen in het restauratieplan.

Toren deel van ‘skyline van Luyksgestel’

Het is om die reden dat LPB en GroenLinks-PvdA er gisteren in de raadsvergadering op hamerden dat een externe deskundige supervisie moet houden op dit proces. Een andere mogelijkheid zou een second opinion zijn door de Rijksdienst voor Cultuur en Erfgoed, volgens deze partijen.

CDA-wethouder Stef Luijten kon de oppositiefracties snel tevreden stellen. De restauratie van de toren-door de wethouder benoemd als onmisbaar deel van de ‘skyline van Luyksgestel’- wordt voor een groot deel gefinancierd met een subsidie van ruim 3 ton van de provincie.

Supervisie door experts

Eén van de voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen is: supervisie door de Rijksdienst. ,,Wij moeten deze organisatie op de hoogte blijven houden", aldus Luijten. En ook architectuurhistoricus Van Leeuwen is actief door de gemeente om advies gevraagd, naar aanleiding van zijn zienswijze. ,,En we willen ook gebruik blijven maken van zijn advies.”

Op speciaal verzoek van de LPB gaat Luijten de raad eveneens op de hoogte houden van de selectie van de uiteindelijke beheerder van de toren. Dit monumentale pand moet straks een publiekstrekker worden. Er worden daarom extra vloeren en trappen geplaatst om bezoekers de kans te geven de toren op een veilige manier te beklimmen.

‘Geen toilet op eerste verdieping’

Mogelijk komt er in het gebouw ook een streekwinkeltje en ruimte voor bijeenkomsten. In het restauratieplan werd geopperd dat het nabijgelegen Bakkerijmuseum hier een rol bij zou kunnen spelen. Maar volgens Luijten zijn daar ‘nog geen vaste afspraken over gemaakt'.

De LPB had zo haar zorgen over de toiletvoorziening, die in het plan was voorzien op de eerste verdieping. Daarbij was onvoldoende rekening gehouden met mensen met een beperking, volgens raadslid Thomas van Hulsel. Luijten beloofde te gaan onderzoeken of een toilet op de begane grond eventueel een optie is. De renovatie moet uiterlijk in de zomer van 2022 afgerond zijn.