Bergeijkse scholen willen school Weebosch behouden, oppositie wel benieuwd naar ‘plan-B’ bij uitblijven groei

BERGEIJK / WEEBOSCH - De Bergeijkse fracties steunen het plan van het college om de Gerardusschool in de Weebosch te behouden. De oppositiepartijen willen wel weten of er een ‘plan B’ is als de leerlingaantallen van de kleine dorpsschool niet groeien.

De gemeente is met schoolbestuur SKOzoK overeengekomen dat de Gerardusschool in principe open moet blijven, ondanks dat de school maar 42 leerlingen telt. Zolang het leerlingaantal niet onder de kritische grens van 35 duikt, is sluiting niet aan de orde. Dat is opgenomen in het nieuwe huisvestingsplan voor de scholen, dat dinsdag in de commissievergadering door de Bergeijkse politiek werd besproken.

De Bergeijkse fracties omarmen dat standpunt, maar met name Lokale Partij Bergeijk (LPB) en GroenLinks-PvdA vroegen zich hardop af of er ook een alternatief scenario is bedacht voor het geval de leerlingaantallen onverhoopt niet voldoende groeien.

Onderwijsprofiel

Wethouder Marko van Dalen benadrukte dat zo’n plan B eigenlijk niet nodig is, nu er juist duidelijke afspraken op tafel liggen over het minimale aantal leerlingen. En de school gaat zich daarnaast nadrukkelijker profileren, met een onderwijsprofiel waarin individuele aandacht voor het kind centraal staat. De hoop is dat dit ook leerlingen uit andere dorpen aan zal trekken. ,,Zo’n profiel kan ook voor ouders buiten de Weebosch aantrekkelijk zijn”, aldus Van Dalen.

De fracties waren eveneens positief over het voorstel om de samenwerking tussen Bergeijkse scholen, kinderopvang en jeugdzorg te verstevigen. Meer vragen waren er over de locatie van de Prinses Beatrixschool (Bergeijk).

Locatie van fusieschool

Die school gaat fuseren met basisschool de Zonnesteen. Na deze fusie zijn er nog 3 basisscholen (De Regenboog, Beatrixschool en Beisterveld) in de kern Bergeijk over. Die zouden op hun huidige locaties moeten blijven, zoals het nu in het huisvestingsplan staat.

Was het geen optie om de fusieschool te situeren op de huidige locatie van de Zonnesteen aan de Papaverstraat in Bergeijk?, zo vroegen de LPB en GroenLinks-PvdA zich af. Dan zou er sprake zijn van een betere geografische spreiding, aldus de twee partijen. Dat leek wethouder Van Dalen geen goed idee. ,,Als we alle leerlingen vanuit de Beatrixschool erbij krijgen op de Papaverstraat, dan komt er te veel verkeersdrukte bij in het centrum.”

De Bergeijkse fracties besluiten eind november of zij groen licht geven aan het huisvestingsplan.