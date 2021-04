Bergeijkse verenigingen hoeven ongebruikte subsidiegelden niet terug te betalen

Evenementen, workshops, en optredens moesten vorig jaar massaal worden geannuleerd vanwege de coronapandemie. Juist voor het organiseren van deze activiteiten krijgen veel verenigingen, culturele instellingen en andere maatschappelijke organisaties een subsidie van de gemeente Bergeijk.

Verenigingen verder in de problemen

Door de coronacrisis konden deze ‘tegenprestaties’ in 2020 niet of nauwelijks worden geleverd. Bergeijk is echter niet van plan die reeds verleende subsidies te gaan terugvorderen, zo laat wethouder Stef Luijten weten. ,,Veel verenigingen hebben het al zo moeilijk nu. Als ze het bedrag zouden moeten terugbetalen, dan zouden ze nog verder in de problemen komen, of zelfs worden bedreigd in hun bestaan. Terwijl veel verenigingen allerlei inventieve dingen verzinnen om toch zoveel mogelijk door te kunnen gaan.”

Een aantal van die verenigingen teert al in op de eigen reserves, zo schrijft de gemeente in een brief aan de raad. ,,Verenigingen en culturele instellingen zijn van grote waarde voor de leefbaarheid in de kernen. Dat willen we behouden en stimuleren.” Het gaat om verenigingen die jaarlijks ongeveer tussen de 1000 en 35.000 euro subsidie ontvangen voor het organiseren van activiteiten.

‘Zonder subsidie overleven we niet’

Bij de Koninklijke Harmonie Echo der Kempen in Bergeijk wordt dit gebaar van de gemeente ‘erg gewaardeerd’, laat penningmeester Paul Christiaans weten. ,,Vorig jaar hebben we nog best veel activiteiten georganiseerd, we hebben zelfs nog enkele concerten kunnen geven in de zomer. En er zijn nog steeds repetities, maar dan digitaal. Onze dirigent betalen we daarom gewoon door, en ook het onderhoud van de instrumenten kost geld. Veel geplande concerten zijn echter niet doorgegaan, en daardoor zijn inkomsten weggevallen. Het is dus zeer welkom dat de gemeente de subsidiekraan niet dichtdraait.”

Bij het Riethovens Harmoniecorps denken ze er hetzelfde over. ,,Zonder die subsidie overleven we het niet. We hebben nog steeds onze vaste kosten, het muziekonderwijs gaat verder. Terwijl we de inkomsten uit optredens en de jaarmarkt die wij organiseren moeten missen”, aldus penningsmeester Harrie Brouwers.