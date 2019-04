Beroving bij pinautomaat op de Markt in Bladel

Toneelstuk Westerho­ven zaterdag in première

14:32 WESTERHOVEN - De Toneelclub Westerhoven heeft afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuw toneelstuk. Het is de komische thriller ‘Over ons lijk’ geworden, een stuk vol humor en spanning. Het stuk is geschreven door Mart Moors. Regisseur is Louis Baeten.