Berrie kan Filmleraar van het Jaar worden: 'Nou ga ik ook echt voor de winst’

Oirschot drukt zwarte cijfers, maar moet daarvoor wel miljoenen lenen

13 oktober OIRSCHOT - De gemeente Oirschot moet miljoenen euro's lenen om de komende jaren zwarte cijfers te blijven drukken. Het college van burgemeester en wethouders spreekt van een 'verantwoorde stap’. ,,We houden in de gaten dat de schuld niet zo groot wordt dat we er last van krijgen.”