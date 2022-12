Bert de Proost krijgt vrijwilligersonderscheiding in Bergeijk

Saamhorig­heid in Luyksges­tel­se buurt wordt bezegeld met gloednieu­we kerststal

LUYKSGESTEL - Als Sinterklaas nog maar net zijn hielen heeft gelicht is het weer tijd voor de kerststallen die her en der in de Kempen verrijzen. Luyksgestel was geen koploper met het aantal stallen, maar in de buurt Tiliaans-Noord komt er zo maar eentje erbij voor het dorp. De bouw is in volle gang.

7 december