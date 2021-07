Beschonken automobilist lapt in Bladel regels aan zijn laars

Fors minder straf voor gruwelijke ripdeal in Bladel voor twee Belgen, schutter gaat elf jaar de bak in

21 juli BLADEL - Een 40-jarige Belg krijgt in hoger beroep een celstraf van 11 jaar voor zijn rol bij een ripdeal in Bladel. Die vond al plaats in de zomer van 2001. Hij is veroordeeld voor het plegen van doodslag.