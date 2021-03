Beschonken automobilist rijdt te hard, haalt rechts in en blijft bumperkleven in Eersel

Oppositie Reusel stelt dat provincie is misleid; ‘Ik schaam me dat onze gemeente met twee maten meet’

23 maart REUSEL - DE MIERDEN - De oppositie in Reusel-De Mierden stelt dat als wethouder Peter van de Noort (Samenwerking) de provincie goed had geïnformeerd, zij niet had meegewerkt aan legalisatie van transportbedrijf CVL. Zij dienden dinsdagavond een motie van wantrouwen tegen hem in.