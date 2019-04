Bestelauto vol hennepafval gevonden in Eersel

Poll ‘Eigen cultuur eerst’ bij regioge­meen­ten als het gaat om steun voor Muziekge­bouw in Eindhoven

7:00 HELMOND/REGIO - Begrip is er, maar geld niet. Het Eindhovense Muziekgebouw hoeft vooralsnog niet op financiële steun van Geldrop, Veldhoven en Helmond te rekenen. Een VVD-steunmotie zoals die vorige week in Nuenen werd aangenomen, komt er daar niet. Andere lokale VVD-fracties denken nog na over het indienen van zo'n motie.