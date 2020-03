Bestuur De Enck Oirschot blijft nog even aan

Het bestuur van De Enck stelt het eerder aangekondigde afscheid uit en blijft voorlopig op zijn post. Dat zal zeker duren totdat de impact van de coronacrisis, die het theater- en horecadeel heeft stilgelegd, helemaal helder is.

Er zijn weliswaar nieuw bestuurders gevonden, maar die draaien vooralsnog achter de coulissen mee. ,,In deze tijden is het belangrijk dat duidelijk is wie het gezicht van De Enck is”, zegt voorzitter Frans Verouden.. ,,Het zou niet meevallen om in deze omstandigheden als nieuw bestuur in te stappen. De nieuwe leden gebruiken deze periode om warm te draaien.”

Structurele keuzes later

De Oirschotse gemeenteraad werd vrijdag op de hoogte gebracht van de stand van zaken rond de doorstart van het sociaal cultureel centrum. Een klein jaar geleden werd een half miljoen uitgetrokken om De Enck weer perspectief te geven. Over ruim een jaar moet de gemeentelijke centrumvisie klaar zijn en daarin worden structurele keuzes gemaakt over de toekomst van het gemeenschapshuis.

Inmiddels is een aantal zaken al aangepakt. De bibliotheek is verhuisd naar het voormalige theaterrestaurant. De voormalige danszaal wordt ingericht als ruimte voor verenigingen. Het noodzakelijke achterstallig onderhoud, zoals aan de cv-ketel, is uitgevoerd.

De verhuurbare ruimtes in de Enck zijn nagenoeg allemaal ingevuld. Alleen de voormalige bieb op de begane grond staat leeg. Het gaat om 400 vierkante meter, bedoeld voor detailhandel, maar daar is geen partij voor gevonden. Een oplossing is in de maak, zegt Verouden. ,,We kijken nu of we het kunnen opsplitsen: deels zorg, deels retail. We zijn met partijen in gesprek en hopen er binnen enkele weken uit te zijn.”

Management uitgebreid

Het bestaande managementteam is sinds begin dit jaar uitgebreid met Mark Notten als algemeen manager. Het bestuur komt daarmee meer op afstand te staan, zo is de bedoeling. Qua programmering heeft de Enck samenwerking gezocht met theater De Kattendans in Bergeijk. Dat was nodig na het vertrek van de eigen programmeur van De Enck. Kattendans-directeur Dries Floris heeft de professionele voorstellingen ingevuld.

De presentatie van het nieuwe seizoen is door de sluiting evenwel uitgesteld. Verouden beaamt dat de huidige situatie hem grote zorgen baart. ,,De coronacrisis treft de hele sector keihard, ook ons. We waren met een aantal zaken goed op weg, maar dit verstoort het proces natuurlijk enorm.”