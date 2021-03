Bestuur Den Herd: ‘Nieuwbouw aan de Markt Bladel wordt geweldig en vol mogelijkheden’

BLADEL - Waar het bestuur van Den Herd eerst nog heel wat vraagtekens had over een eventuele verhuizing naar de voormalige Rabobank in Bladel, is die stemming nu volledig om. Voorzitter René Heijmans, penningmeester Leo van Overbeek en bestuurslid Thijs Vrijsen zijn vol enthousiasme. De nieuwe plek aan de Markt wordt geweldig en biedt volop mogelijkheden, aldus de bestuursleden.

Bij een rondleiding laten ze wethouder Davy Jansen en de pers zien wat er waar gaan gebeuren. De verbouwing is vooral een verhaal dat zich binnen het gebouw afspeelt, hoewel er ook aan de buitenkant wat van te merken valt. Het nieuwe gemeenschapshuis moet namelijk een stuk uitnodigender naar de inwoners zijn dan de oude bank nu oogt. Vandaar het vele glas aan de buitenkant. ,,Zodat je als het ware gewoon even naar binnen wil om een kijkje te nemen”, aldus Heijmans. ,,Het gebouw moet functioneel zijn, maar ook aantrekkelijk.”

Wat binnen vooral opvalt is de teloorgang van de Rabobank. In het pand aan de Markt werkten ooit 330 bankmedewerkers. Dat is een schril contrast met het handjevol dat nu nog in een ruimte aan de voorkant van het gemeentehuis is gehuisvest. De oude Rabobank telt vooral heel veel ruimte. Bruikbare ruimte waar vaak weinig aan veranderd hoeft te worden. Heijmans schat in dat ongeveer een derde van het pand verbouwd moet worden.

Volledig scherm Het interieur van het voormalig bankgebouw aan de Markt in Bladel. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Dé trekker wordt de nieuwe grote zaal waar plaats is voor 350 zittende bezoekers. De stoelen kunnen ook aan de kant en dan kan er 600 man in. Voor die zaal moet er veel gesloopt worden. Het oude auditorium van de bank blijft zoals het is. Beneden op de begane grond komt een grand lounge met zitjes, waar een krantje gelezen kan worden en een kop koffie gebruikt kan worden.

De Bladelse bibliotheek verhuist ook naar het nieuwe Den Herd. In de lounge moet daar al wat van te merken zijn. De collectie zelf gaat naar een hogere etage. Bij de ingang komt ook de TIP-winkel, die nu nog in het gemeentehuis zit.

De overige ruimte laat zich makkelijk vullen met de vele gebruikers van Den Herd, zo’n veertigtal, maar ook enkele gebruikers die nu nog elders in Bladel zitten. Dat geldt bijvoorbeeld voor biljartvereniging Den Opstoot. Blikvanger wordt het vooraanzicht van het pand met veel glas én met een balkon. Wie binnenwandelt komt in een ruime hal. ,,De architect noemt die de ‘connector’, de verbinding naar alle ander ruimten”, legt Van Overbeek uit. ,,Zijn visie is verbinding en dat ondersteunen we graag.”

In de plannen gaat de corridor onder de bogen aan de voorkant van het gebouw verdwijnen. Die ruimte wordt bij het nieuwe gebouw getrokken. De bogen maken straks deel uit van de voorkant. De vroegere Verwennerij, het uiterst rechtse stuk van het hele gebouw, gaat gebruikt worden door deels dagbesteding De Goei Plak en de seniorenvereniging Bladel.

Op de tweede verdieping komt de Panoramazaal, van waaruit een fraai uitzicht is op de Markt. De toren van het gebouw wordt ingericht als repetitieruimte voor muzikanten. Hiervoor worden geluidsremmende maatregelen genomen. De gebouw telt nu twee liften, daar komt er nog een bij.

De gebruikers zijn in discussie of de naam De Herd gehandhaafd moet blijven. Het nieuwe Den Herd is namelijk zoveel meer dan het oude. ,,Daar zijn we nog niet uit”, aldus de voorzitter.

Volledig scherm Een kijkje vanaf het dak van de vroegere Rabobank in Bladel. © Sem Wijnhoven/DCI Media