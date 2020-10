Bestuurder dwars over rotonde N397 bij Riethoven, te voet op de vlucht en slapend teruggevonden op fietspad

Goud voor Brandend Zand in 1962. Wie was bij de uitreiking in het Eindhoven­se Carlton?

3 oktober De uitreiking van een Gouden Plaat aan Anneke Grönloh voor haar single Brandend Zand. Het gebeurde in oktober 1962 in het Carlton op de Markt in Eindhoven. Wie was erbij en heeft nog warme herinneringen aan de zangeres of het liedje? Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit verhaal voor meer foto’s.