Bestuurder gewond bij botsing tegen autoambulance op de A67 bij Eersel

Coalitie Eersel kiest voor ‘all you can eat’: oppositie waarschuwt

7 juli EERSEL - De coalitie in Eersel (Eersel Samen Anders en de VVD) is trots op de veelheid aan plannen die de gemeente voor komend jaar heeft. De oppositie, alle overige fracties, heeft zo haar vraagtekens of het allemaal wel haalbaar is. CDA-raadslid André Huijbregts zei dat hij zijn ESA-collega Arno Kennis geen voorkeur hoorde uitspreken ‘van het hele buffet’. ,,Om bij een buffet te blijven: wij gaan voor all you can eat", antwoordde deze.