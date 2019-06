Bestuurder scheurt met 200 km/uur over de vluchtstrook van Lierop naar Eersel en ramt politieauto's

Bergeijk kan roken in bossen verbieden

Roken in de Bergeijkse bossen of andere natuur is er straks niet meer bij als de gemeente dat niet wil. Bergeijk wil dat toevoegen aan de lijst van Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV). Het is niet zo dat er nooit meer gerookt mag worden. In de APV staat dat het college van B en W een periode moet aangeven waarin dat niet mag. Het ligt voor de hand dat dat in perioden van droogte zal zijn.