Bestuurder van Oktober (RSZK) naar zorggroep in het noorden

‘Geef de boswach­ters een pistool’, vindt groot deel Brabantse politiek

9:56 EINDHOVEN - De forse kritiek op Samen Sterk in Brabant (SSiB), dat is belast met handhaving en toezicht in het buitengebied, baart de Brabantse politiek zorgen. CDA, VVD, PVV en CU willen boswachters zo nodig een vuurwapen meegeven om hun werk beter te kunnen doen.