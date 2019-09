Bestuurster rijdt tegen bord in Reusel

Zomerserie Het veranderde dorpshart: de markt in Eersel

12:34 EERSEL - De Eerselse markt is een dorpshart, zoals dat hoort te zijn. Een middelpunt, een ontmoetingsplaats met horeca en vele terrasjes op het historische marktplein. Het kerkje is gebouwd in 1464 op de kruising van grote handelswegen tussen Antwerpen en Keulen. Na de 80-jarige oorlog werd het in 1648 gesloten voor de eredienst en ingericht als raadhuis, gevangenis en bewaarplaats voor de brandspuit.