Betere ventilatie op scholen in Steensel en Wintelre

Stichting Veldvest heeft in september 2020 onderzoek gedaan naar de binnenluchtkwaliteit in de schoolgebouwen van Veldvest, waaronder die in Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre. Daaruit bleek dat niet alle lokalen van de basisscholen in Steensel en Wintelre aan de normen voldeden.

CO2-meters

Dat is toen tijdelijk opgelost met behulp van CO2-meters in de betreffende lokalen. Waardoor leraren konden zien wanneer er moest worden geventileerd door ramen en deuren open te zetten.

Een structurele oplossing is het plaatsen van een ventilatiesysteem. Daar is in de carnavalsvakantie op basisschool De Disselboom in Wintelre een begin mee gemaakt en inmiddels afgerond. In de meivakantie starten de voorbereidende werkzaamheden op basisschool Sinte Lucij in Steensel. Die moeten voor de zomervakantie klaar zijn.