Beurs in Reusel: Alleen een oud onderdeel? Of toch een complete tractor? ‘Niemand gaat met de hoofdprijs naar huis’

Nog maar net zelf zijn spullen uitgestald was het bingo en vond hij de plaatschaar waar hij naar op zoek was. In en rond manege de Meulenhaoi aan de Hulselsedijk in Reusel is het een komen gaan van kopers, verkopers, maar nog veel meer van kijkers. Mannen, veelal 60-plus, in een overall of leren jas gestoken. Vaak met de muts diep over het hoofd. In de wereld van tractoronderdelen, oude gereedschappen en hebbedingetjes uit grootmoederstijd, is er nog veel te sjacheren en te verhandelen. Maar om het schouwspel tussen kopen en verkoper te zien is ook al een attractie op zich. ,,Thuis restaureer ik terreinwagens, waardoor ik vaak metalen platen moet verknippen”, legt Victor uit. Hij wijst naar tientallen kratjes waar hij zijn spullen in uitgestald heeft. ,,Je moet het puur voor de lol doen want niemand gaat hier met de hoofdprijs naar huis”, voorspelt hij.