Bewoners Boekweit in Eersel: ‘Bij elke windvlaag is het duimen dat er niet meer omvallen’

EERSEL - Bij een windvlaag afgelopen dinsdag waaide aan de Boekweit in Eersel een grote boom om die daardoor drie auto’s en een woning beschadigde. De buurtbewoners zijn erg geschrokken en zijn nu bang dat er nog meer om kunnen waaien. ,,Er is door slecht onderhoud sprake van een gevaarlijke situatie”, stelt Frans Lavrijsen, bewoner van de Boekweit. Ook projectontwikkelaar Roy de Haas, op wiens perceel de bomen staan, baalt van de situatie.

Een in elkaar gekreukeld hek en veel losse takken. Een stevige gekantelde kluit waar de stam is afgezaagd. Het zijn de stille getuigen van de boom die de dag daarvoor de schade veroorzaakte. ,,Daar stonden drie auto’s en zo lag de boom tegen ons huis”, legt Esmee Lavrijsen uit bij een foto op haar mobiele telefoon. ,,We hadden net een klusser in huis die vanuit de achterdeur de woning wou verlaten”, blikt ze terug. ,,Ineens hoorden we een enorme dreun en vervolgens kon de klusser de achterdeur niet meer open krijgen. Toen we gingen kijken schrokken we ons rot.”

Tranen in de ogen

Ook een jongen uit de buurt die net zijn auto had laten pimpen stond met tranen in de ogen naar zijn beschadigde vehikel te kijken. ,,Wij balen hier enorm van”, zegt Frans Lavrijsen. ,,Enerzijds vanwege deze boom, maar er kunnen er nog veel meer volgen want de ondernemer die het gebied aan de overzijde van de straat wil ontwikkelen, zit klem in de regelgeving.”

Projectontwikkelaar Roy de Haas die op die plek uitbreidingsplan Rosheuvel wil gaan ontwikkelen bevestigd dat hij op dit moment niets kan doen. ,,Nadat ik het terrein vorig jaar aankocht werden de bomen aangemerkt als potentiële plek voor vleermuizen en ander klein wild. Daarom loopt er nu van april tot oktober een onderzoek om vast te stellen of die er ook daadwerkelijk zitten. Tot die periode kan ik niets doen want ook al is er geen kapvergunning nodig, ik zou de wet overtreden als ik ze omdoe.”

Veiligheid in het geding

De bewoners van de Boekweit kennen De Haas zijn dilemma, maar zijn van mening dat hier de veiligheid in het geding is en dat dit voor zou moeten gaan. ,,Het is nu bij elke storm en elke windvlaag duimen dat er niet meer om gaan vallen”, zegt Frans Lavrijsen. ,,Nu was er enkel materiële schade en geen persoonlijk letsel maar ja, de volgende keer kan dat zomaar anders zijn.”