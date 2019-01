Bewoners De Hertenwei Lage Mierde boos: ‘Wij hebben de overlast niet veroorzaakt’

Wens gemeenten: jeugdzorg regio Zuid­oost-Bra­bant in één hand

25 januari EINDHOVEN/HELMOND - De aanpak van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Zuidoost-Brabant gaat mogelijk op de schop. De 21 gemeenten hebben de GGD Brabant Zuidoost en de zorgaanbieders ZuidZorg in Veldhoven en De Zorgboog in Helmond gevraagd om na te denken over een andere manier van werken.