Bewoners door brand getroffen Posthof Bladel willen woonruimte en stappen naar de rechter

BLADEL - Zes bewoners van vier appartementen van de Posthof in Bladel stappen naar de rechter. Ze gaan via een kort geding eisen dat de eigenaren van het Bladelse appartementengebouw, de gebroeders Ard en Luc van de Huijgevoort, voor woonruimte zorgen.

,,Zoals het nu gaat, zijn we er totaal niet over te spreken", zegt Jody Valk namens de groep. ,,Sterker nog: We zijn erg kwaad. We mogen het zelf allemaal maar uitzoeken.”

In de nacht van 27 op 28 juli brandde een gang onder het appartementencomplex uit. Het was al voor de vijfde keer raak in het onderkomen gebouw.

Op kosten van de gemeente

Een week geleden sloot Bladel de Posthof, omdat de veiligheid in het gebouw niet gegarandeerd kon worden. De circa 25 bewoners, het merendeel Poolse arbeidsmigranten, werden ondergebracht in twee hotels in Veldhoven en Waalre.

Daar zou iedereen tot en met vrijdag op kosten van de gemeente mogen blijven. De verzekering zou nog twee extra nachten vergoeden. De bewoners moeten regelen dat ze vanaf maandag zelf onderdak gevonden hebben. Verder moeten ze ervoor zorgen dat hun appartementen vanaf volgende week vrijdag 16.00 uur leeg zijn. De eigenaren wil aan de slag met een grote opknapbeurt van het hele pand.

Huurders zijn het zat

De zes bewoners zijn het in ieder geval zat, onderstreept Valk. ,,Wij laten ons niet zomaar op straat zetten. Huurders worden in Nederland goed beschermd. De eigenaren hebben ons verwezen naar een vakantiepark in Hooge Mierde waar we voor veel geld zelf een chalet mogen huren. Ook kregen we te horen dat we ons anders maar moeten melden bij een daklozenproject. Waar lijkt dat nou op?”

De eigenaren hebben de bewoners redelijke aanbiedingen aanbod gedaan, geeft Ard van de Huijgevoort aan. ,,Maar je kunt niet overal nee tegen blijven zeggen. Ze weten allang dat we iets met het pand willen.” De huur wordt niet opgezegd. Na de opknapbeurt mogen de huurders terugkeren.

De gemeente heeft meebetaald om aan een schrijnende situatie een eind te maken, zegt een woordvoerster. ,,De verantwoordelijkheid ligt nu bij de eigenaren.”