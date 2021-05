Bewoners en vrijwilligers Oktober gaan virtueel op weg naar Santiago de Compostella

Vanaf alle negen locaties van zorgorganisatie Oktober startte vrijdag en zaterdag een virtuele wandeltocht naar Santiago de Compostella. ,,Wandelen is een activiteit die bij al onze bewoners aanslaat”, weet Ellen Keulen, die Zinvolle Dagcoach is bij Oktober. ,,In eerste instantie wilden we 10.000 stappen lopen, maar het leek ons leuk om er een doel aan te koppelen.” En dat doel is om tussen mei en oktober vanaf alle locaties samen de 2400 kilometer naar Santiago de Compostella af te leggen. ,,Veel van onze cliënten zijn katholiek. Een bedevaart of pelgrimsroute spreekt hen wel aan. Omdat Oktober meedoet aan NLdoet, vindt de aftrap vandaag plaats.” Gemiddeld meldden zich via NLdoet zes vrijwilligers aan per locatie.

Vanwege corona wordt er in kleine groepjes gelopen van maximaal vier vrijwilligers en vier cliënten. Vrijwilligers die een rolstoel duwen, dragen een mondkapje.

Tachtig dagen wandelen

Harrie en An van der Heijden uit Reusel meldden zich als vrijwilliger aan in Bladel. Hun dochter werkt op ’t Rond Deel, de dagbestedingslocatie van Oktober in Bladel. Zij vroeg haar ouders om met een groepje te gaan wandelen. Na een werkzaam leven als dakdekker liep Harrie met zijn vrouw al eens naar Santiago de Compostella. ,,Daar hebben we toen tachtig dagen over gedaan”, zegt de ervaren wandelaar. Er is geen route uitgezet, dus het groepje besluit om koers te zetten richting de Markt. Jozef van de Voort uit Reusel had twintig jaar lang een bakkerszaak aan de Lensheuvel. Vandaag geniet hij vanuit een rolstoel van het rondje Bladel. In het centrum lonken al snel de terrasjes, maar die laat de groep links liggen. In de Europalaan komen ze onder grote hilariteit een andere groep tegen. Onderweg stoppen twee dames even om met iemand te kletsen.

2 kilometer

Na het rondje door het centrum lokken de muziek, koffie, een cakeje en een goed gevulde knapzak de groep weer naar het startpunt. Nel Kraayvanger woont in een seniorenwoning vlak bij de kerk in Bladel. Ze heeft genoten van de rondgang. ,,Het was leuk. Ik heb veel bekenden gezien.” Onder een stralend zonnetje geniet de groep nog even van de muziek. Het Spaanse bedevaartsoord is voorlopig nog niet in zicht; de gelopen afstand schat de groep op 2 kilometer.

Maandelijks wordt de totaal afgelegde afstand op de website van Oktober in beeld gebracht. Als in oktober het einddoel behaald is, vinden op alle locaties feestelijke vieringen plaats. Zaterdag 29 mei wordt er gewandeld vanaf de locaties Hoevenakkers in Waalre, Kerkebogten in Eersel en Merefelt en Leuskenhei in Veldhoven.