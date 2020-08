Bewoners zijn drama Posthof Bladel beu

Ruim 2,5 week na de brand in de Posthof hebben de bewoners niet de indruk dat er iets in hun voordeel gaat veranderen. Sterker, ze voelen zich meer in de steek gelaten dan ooit. ,,Je vraagt je af wat er moet gebeuren voordat er iemand tot actie overgaat", aldus bewoner Jody Valk.

In de nacht van 27 op 28 augustus brandde een winkel onderin het appartementencomplex uit. Het was al voor de vijfde keer raak in het gebouw.

Niet veilig

De bewoners voelen zich niet veilig. Er bevinden zich dertien appartementen boven de winkels. Gemiddeld wonen er twee personen. Vrijwel allen, op Valk en zijn vriendin na, zijn Poolse arbeidsmigranten.

Dat laatste is in de communicatie misschien wat lastiger, maar de strijdlust is er niet minder om. ,,Als het over een veilige woonplek gaat, zijn we het gauw eens", zo vertolkt Valk de gedachten. Eigenaren van het gebouw zijn de broers Van de Huijgevoort die bezig zijn met plannen voor een supermarkt in de Posthof. Veel schot lijkt er niet te zitten in de zaak.

,,Die twee hebben al winkels, ze willen iets met een winkel, maar ze hebben niks met woningen verhuren", meent Valk. ,,Wij krijgen de indruk dat ze het maar lastig vinden allemaal. Het onveiligheidsgevoel is groot in dit gebouw. We moeten nog zien dat zij daar iets aan gaan doen.”

Onbegrijpelijk

Valk vindt het onbegrijpelijk dat er in relatief korte tijd branden in de Posthof kunnen ontstaan. ,,Wij hebben daar als bewoners wel ideeën over, we wonen hier tenslotte. Dat is doorgegeven aan de politie, maar er gebeurt niks. We zijn als de dood dat er hier weer iets gebeurt.”

Valk had woensdag een gesprek met de gemeente Bladel, maar vond dat ‘vrij nietszeggend’. ,,De verantwoording ligt bij de eigenaar, vindt de gemeente. De gemeente organiseert een informatieavond. Wat hebben wij daar nou aan? Wij zijn elke dag bang voor een brandstichter en zij organiseren over een paar weken een avond.”

De bewoners zijn in overleg wat ze kunnen ondernemen. Valk wil daar nog niets over kwijt. ,,Het liefst wil iedereen hier nu meteen weg. Het is onacceptabel dat de gemeente en de eigenaren over onze hoofden heen een beetje op elkaar zitten te wachten. In Bladel wil niemand op zo'n manier wonen.”