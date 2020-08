Bezoek aan landgoed Heijbroeck is een uitje

In 2012 neemt Van Loon het landgoed aan de Hazenstraat in Eersel over van Piet Versmissen. Daarvoor was het terrein in gebruik als kwekerij. Het ligt in een voormalig heideontginningsgebied en voormalig beekdallandschap met daarin de toen meanderende Run. Na gesprekken met de buren kon Van Loon nog grond bijkopen. Bureau van Nierop werd benaderd om het terrein om te vormen tot een landschap van hoge kwaliteit dat direct na aanleg al volwassen oogt.