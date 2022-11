Bezoekers kijken wel, maar kiezen bewust op de Kadootjesmarkt

EERSEL - Het is een waterkoude, miezerige dag, maar de opkomst op de Kadootjesmarkt in het Kempenmuseum valt niet tegen. De verkoop is wat aan de magere kant.

Het Kempenmuseum organiseert regelmatig een originele en creatieve markt: de kunstmarkt, de herfstmarkt, en deze zondag is het weer tijd voor de Kadootjesmarkt.

Wiek Mattheijssen, voorzitter van de zeskoppige evenementencommissie, wacht de bezoekers op bij de ingang om ze welkom te heten. ,,We hebben vandaag 36 kramen. Het begint een beetje te lopen. Het was even improviseren, want we hadden drie afmeldingen van standhouders aan het begin van de dag. Op onze markten komen normaal gesproken tussen de vijfhonderd en duizend bezoekers af. Ook vandaag wordt die ondergrens zeker gehaald.”

Wat ouder publiek

Het publiek is over het algemeen wat ouder. Die zien het als een middagje uit. Ze kunnen snuisterijen en cadeautjes kopen voor de komende feestdagen, en een praatje maken. Het museum en de expositie worden ook goed bezocht. Binnen is het warm en knus. Het museumcafé zit goed vol, en de appeltaart vind gretig aftrek.

Quote Mensen kijken wel, maar kiezen bewust. Het loopt, maar het loopt ook door kraamhouder

Buiten verzorgt de actieve horecaclub andere lekkere drankjes en hapjes. Het vertier met live muziek komt van de Bergeijkse Dixieland band Plausible Pleasure Ragtime Band. De vrijwilligers klappen mee op hun dienblad. In de pauze krijgen de bandleden een grote beker chocolademelk met slagroom.

Cadeautje voor het Kempenmuseum

De standhouders zijn positief, ook degenen die met hun kraampje de hele dag in de natte kou staan. Bij elk kraampje staat wel een geïnteresseerden te kijken of te kletsen, maar de verkoop is mager. ,,Mensen kijken wel, maar kiezen bewust. Het loopt, maar het loopt ook door,” aldus één van de kraamhouders.

Robin Gerris uit Eersel staat voor de eerste keer op de Kadootjesmarkt. Hij is kunstenaar en heeft onlangs Block Birds bedacht. Dat zijn moderne handgesneden en handgeschilderde vogeltjes uit lindehout, op houten sokkels. Het zijn kunstige verzamelobjecten. ,,Veel bezoekers nemen mijn visitekaartje mee, ze moeten er nog even over nadenken maar ik heb vertrouwen dat er wel interesse is.”

34 miljoen euro

Het Kempenmuseum zelf kreeg deze week eveneens een cadeautje. De regio Eindhoven (MRE) diende bij het kabinet een aanvraag van 34 miljoen euro in, voor een nieuwe zogeheten Regio Deal. Daarin wordt het Kempenmuseum mede naar voren geschoven voor financiering. Het Eerselse museum wil moderniseren, om op een eigentijdse manier het Kempisch erfgoed te presenteren.

Ad van Hout, voorzitter van het bestuur van Kempenmuseum, is er blij mee. ,,Het is een welkome bijdrage in de totale investering. Afgelopen week hoorden we pas dat we er echt bij zouden zijn.”