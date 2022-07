Bezorgde ouders met veel vragen over drank- en drugsgebruik onder jongeren in De Doornboom

MIDDELBEERS - Zo’n zeventig bezorgde ouders uit de Beerzen lieten zich voorlichten in Café de Doornboom in Middelbeers over drank- en drugspreventie bij hun kinderen. Een medewerker van Novadic Kentron en een ervaringsdeskundige beantwoordden ruim twee uur lang vragen.

De avond was een vervolg op een eerdere informatie-avond in maart waar ook gamen, schermtijd en communicatie aan bod kwamen. Beide avonden waren een initiatief van een groep bezorgde Beerzenaren in samenwerking met jeugdhulpverleners van WIJzer, gemeente Oirschot en Novadic Kentron. Dinsdagavond was toegespitst op drank- en drugspreventie.

De behoefte aan informatie bleek groot. Terwijl er bij de vorige bijeenkomst zo’n 25 mensen aanwezig waren, waren het er nu 70.

Openhartig verhaal

Het eerlijke en openhartige verhaal van een ervaringsdeskundige uit De Beerzen maakte indruk op de aanwezigen. Hij kwam op zijn 12de of 13de in aanraking met alcohol, later met xtc en cocaïne. ,,En ik kom uit een normaal gezin, ben liefdevol opgevoed, met veel vrienden om me heen. Toch is het gebeurd.”

Vanuit de bezoekers kwam eveneens eerlijkheid op tafel. ,,Ik ben iemand die haar kind wel alcohol toestaat, ondanks dat het nog niet mag. Ik vind dat heel lastig, heel moeilijk,” omschreef een ouder.

Quote Als het kinderen moeilijk wordt gemaakt om op jonge leeftijd te gaan drinken, dat is echt winst Bernard van de Klooster, Novadic Kentron

Bernard van de Klooster van Novadic Kentron had daar begrip voor: ,,Dat is zeker lastig. Maar als het kinderen moeilijk wordt gemaakt om op jonge leeftijd te gaan drinken, dat is echt winst. Dit heeft te maken met de ontwikkeling van de hersenen op die leeftijd, verslavingsgevoeligheid wordt dan minder snel aangemaakt. Het uitstellen is echt de moeite waard.”

Gesprek met kind open houden

Volgens hem is het nog belangrijker is om je kind te kennen en het gesprek met je kind open te houden. Wie is hij, wat houdt hem bezig? Is het een thrillseeker? Kan hij of zij tegen een stootje? Mag hij of zij onzeker zijn? ,,Het is best goed om je neus eens te stoten, en te leren dat niet alles perfect kan gaan.”

Ook de normalisatie kwam aan bod. Ouders vroegen zich af waarom het steeds meer geaccepteerd lijkt dat er pilletjes worden gebruikt. Ze horen dat wel 90 procent van de festivalbezoekers een pilletje pakt. Van de Klooster: ,,Verklaring hiervoor is de opkomst vanaf de jaren 2000 van de dancemuziek en de manier van uitgaan.”

Ondanks alle gesprekken en beantwoorde vragen, bleef er nog veel behoefte om hier een vervolg aan te geven. Debby Roubos, jongerenwerker bij WIJzer, geeft aan dat ieder kwartaal aandacht besteed zal worden aan dit onderwerp. ,,Het gesprek open houden, ook met ouders, da’s heel belangrijk.”