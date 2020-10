Bezuinigingen Oirschot doen plots veel minder pijn

Buurt van Witrijt willen Wagricom niet: ‘we voelen ons niet serieus genomen’

30 september REUSEL - Ondanks een negatief advies van het college om de nieuwe vestiging van Wagricom aan de Wit­rijt in Reusel niet te willen, ging de deur toch weer op een kier. Voor de inwoners van de tegenovergelegen Denestraat was dit een klap in het gezicht. ,,We voelen ons totaal niet serieus genomen”, zegt Joost Derks.