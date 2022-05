Bezwaar tegen kapvergunning in Oirschot komt te laat, 10 bomen al omgezaagd

In de brief die vergunningaanvrager C. Witlox half februari ontving, stond namelijk wel dat de vergunning verleend was. En ook dat hij nog bezwaar kon maken (,,Maar waarom zou ik dat doen? Ik had die vergunning zelf aangevraagd!”). Maar er stond niet in dat hij de bezwaarperiode moest afwachten en dat dan de vergunning pas definitief was.