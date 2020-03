Bezwaar tegen Oirschots logo op Markt

Of het mooi of lelijk is, die discussie wil Frans Adriaanse eigenlijk niet voeren. ,,Die is in dit geval niet relevant.” Toch heeft Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO), waarvan Adriaanse voorzitter is, bezwaar ingediend tegen het gele logo dat de gemeente Oirschot op de Markt heeft geplaatst. Komende week wacht de behandeling bij de gemeentelijke bezwaarcommissie.