Bezwaren buurt Bladel vinden gehoor: geen snelfietspad Heeleind-Boskant zegt nu ook Stuurgroep N284

Eindhoven­se band Brucified mag na derde prijs in tv-battle spelen in Ziggo Dome: ‘We gaan knallen daar’

EINDHOVEN - Ze hebben het geflikt. Op 7 mei wordt de droom van tributeband Brucified werkelijkheid en spelen ze, met nog drie andere deelnemers aan de SBS6 Tribute Battle of the Bands, in de Ziggo Dome. ‘We hebben ‘m wel even zitten knijpen.’

22 februari