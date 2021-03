Bezwaren tegen woningbouw aan beekdal Grote Beerze: ‘Waarom uitgerekend in de natuur bouwen?’

MIDDELBEERS – Ruimte voor Ruimte-bouwen is vaak voor meerdere partijen interessant: als je een stoppend agrarisch bedrijf sloopt, mag je er een woning voor in de plaats bouwen. Maar als die woning vervolgens in een natuurgebied komt, is dat het paard achter de wagen spannen, zo vinden omwonenden en een natuurorganisatie in de Beerzen.

Vijf lokaal betrokkenen en Werkgroep Natuur en Landschap de Beerzen (WNL) dienden bezwaren in tegen de geplande bouw van twee woningen, in de Sint Jorisstraat, bijna aan de oever van de Grote Beerze. ,,De adviseur van een stoppende boer in Oirschot vertelde ons plompverloren: er komt nieuwbouw naast jullie en we gaan in april bouwen. We schrokken echt”, vertelt Piet van Luytelaar. Zijn overbuurvrouw Petra Gevers: ,,Het klonk alsof alles al geregeld was, maar achteraf bleek dat een ontwerpbestemmingsplan er nog niet eens was.”

Toen kwam bij de omwonenden het besef dat de twee woningen, op in totaal 1,6 hectare grond, in de bufferzone van het Natura 2000-gebied gepland zijn. ,,Dat is ook het hoofddoel van de zienswijze die we bij de gemeente indienden vorige maand: niet bouwen in de kwetsbare natuur”, aldus Gevers. Zij en haar partner Michel Aarssen schakelden, net als het echtpaar Van Luytelaar, hun rechtsbijstandsverzekering in. ,,Onafhankelijk van elkaar kwamen onze juristen op vrijwel dezelfde lijst van punten, waarom woningbouw op deze plek ongewenst en niet toegestaan is”, vertelt Gevers.

Eigen regels

Ze zijn bevreesd voor de uitkomst van de vergunningsaanvraag, omdat de gemeente daarbij vrijwel één op één de plannen van de initiatiefnemer overnam. ,,De grond is al van de initiatiefnemer. Hij verpacht deze nu aan een boomkweker. Maar de gemeente moet zich wel aan haar eigen regels houden. Deze locatie voldoet op tal van punten niet aan de Interim Omgevingsverordening (IOV) van 2019, van de gemeente Oirschot zelf. De gemeente had de initiatiefnemer op betere locaties kunnen wijzen”, aldus Aarssen. ,,Woningbouw op deze locatie zou niet toegestaan mogen worden vanwege de Groen Blauwe Mantel en de bufferzone van het Natura 2000-gebied. Daarnaast valt deze locatie met agrarische bestemming niet binnen de omschreven kernrandzones waarin nieuwbouw zou mogen plaatsvinden”, stelt Gevers.

De beoogde woningen zouden binnen de zogenaamde Ruimte Voor Ruimte-regeling vallen. Die is bedoeld om stoppende boeren te stimuleren om hun bedrijfsgebouwen te slopen, waarbij ze gecompenseerd worden met de mogelijkheid voor woningbouw. Die woning mag ook op een andere plaats in de gemeente komen.

Natuur in Middelbeers

Maar dat de boer, die onder meer een bedrijf heeft aan de Schansstraat in Oirschot, uitgerekend hier de ‘compensatiewoningen’ wil bouwen, gaat er bij de omwonenden niet in. Zij vonden daarbij een medestander in natuurbeschermingsorganisatie WNL De Beerzen, die ook een zienswijze indiende. WNL stelt dat de woningbouw niet voldoet aan de eigen gemeentelijke regels, maar ook niet aan het provinciale beleid hierin. Bovendien zouden bewijsstukken voor het stoppen van het agrarische bedrijf ontbreken en vrezen ze dat een belangrijk stuk natuur in Middelbeers zo verloren gaat.

Volledig scherm De locatie aan de Sint Jorisstraat waar de Ruimte voor Ruimtewoningen zouden moeten komen. De hoge bomen markeren de loop van de Grote Beerze. © Rens van Ginneken

De woordvoerder van de gemeente laat weten nog niet in te willen gaan op vragen of de mogelijke bouwlocatie aan de Sint Jorisstraat wel of niet gezien wordt als natuurgebied, of dat deze locatie voor woningbouw strijdig zou zijn met de eigen regels. ,,Het proces van zienswijzen loopt nog, we beoordelen deze zorgvuldig voor een goed afgewogen besluitvorming. In de tussentijd gaan we ook in overleg met de Provincie en de initiatiefnemer”, aldus de woordvoerder.

De boer in kwestie, Noud van Dommelen van varkensbedrijf DOVA vof, wil best reageren. ,,De grond aan de Sint Jorisstraat is al zeker 25 jaar in mijn bezit. Het is een mooi plekje: in een van de twee woningen wil ik ook graag zelf gaan wonen. De sloop van mijn bedrijf in Oirschot gaat ook door, als deze woningen tenminste door kunnen gaan, zo is mijn insteek. Volgens de gemeente en mijn adviseur zou het mogelijk moeten zijn”, vertelt de agrarisch ondernemer.

Quote Om verschil­len­de redenen zijn agrarische onderne­mers er vaak niet happig op om al te gaan slopen, als de woningbouw nog onzeker is woordvoerder adviesbureau

De woordvoerder van het adviesbureau dat Van Dommelen inschakelde, oordeelt dat de mogelijke bouwlocatie wel tégen een Natuur Netwerk Brabant-locatie ligt, maar niet er in. ,,Overigens wilde de ondernemer in eerste instantie graag op zijn bedrijfslocatie woningen realiseren, maar dat ketste af bij de provincie. De stukken over de sloop van de bedrijfsgebouwen komen als er meer zekerheid is over de vergunningsverlening voor de woningen. Om verschillende redenen zijn agrarische ondernemers er vaak niet happig op om al te gaan slopen, als de woningbouw nog onzeker is. De procedurekosten voor een Ruimte Voor Ruimte-titel zijn behoorlijk hoog, daarom is gekozen voor twee woningen, in plaats van één. De kosten staan anders niet in verhouding tot de opbrengst”, zo legt de adviseur uit.

Over twee maanden verwacht de gemeente inhoudelijk te kunnen reageren op de ingediende zienswijzen.