Bibberblues: Veel meer dan alleen blues

Je hoeft geen blues fan te zijn om te kunnen genieten van Bibberblues. De stijl is zo breed dat er altijd wel iets bij zit dat aanspreekt. En dat was deze editie niet anders. Het festival is klein begonnen. Een band in een zaal. Het maximale aantal was negen kroegen met live muziek. Bestuurslid Frans Maas: ,,Van die cafés bestaan er nu nog drie. We moeten ieder jaar praten om de horeca weer enthousiast te krijgen. Die zitten niet allemaal op de blues te wachten Daarom hebben we jaren geleden een aantal wijzigingen doorgevoerd. Mensen bleven ook weg, omdat het in sommige cafés veel te druk was. We zijn naar vier dagen gegaan. Met een muzikale blueslezing beginnen op donderdag, een startavond op vrijdag een afsluiting op zondag en het kroegenfestival er tussenin.”

Volle, plakkerige hete kroegen

De blueslezing was dit jaar op een nieuwe locatie, het Kempenmuseum. Een volle zaal luisterde naar Richard van Bergen en Gait Klein Kromhof. Maas: ,,De intimiteit van de zaal speekt aan. Een prima verandering, die we er in proberen te houden.” Het kroegenfestival speelt zich af in vier gelegenheden. En dit jaar was het overal weer vol. Dus net als jaren geleden, dringen om binnen te komen. Volle, plakkerige hete kroegen horen ook wel een beetje bij de blues. Alleen de sigarettenrook ontbreekt nu. En daar rouwt niemand om.

Volledig scherm EERSEL - Het bibberblues festival in Eersel voor het 30e jaar © Jean Pierre Reijnen

Adembenemend mooi.

Gerrit Menting slaat geen editie over en bezoekt meerdere avonden. ,,Ik kom vooral voor de muziek en die is dit jaar weer helemaal te gek. Het is altijd weer mooi als een band een volle zaal stil krijgt. Zoals Farstreet in restaurant Nu nummers van Jimi Hendrix speelt is adembenemend mooi. Voor mij als het ware een orgasme.” De drie Eerselse zussen Kox komen niet direct voor de muziek. ,,Wij zijn gewoon een avondje uit. De muziek is mooi meegenomen. Ons gaat het om de gezelligheid. Wat kletsen, wat drinken en mensen kijken.”

En daar zijn zij niet de enigen in. Want voor velen staat Bibberblues in het rijtje met carnaval, kermis en Music on Payday. Een mooie reden om eens lekker uit je bol te gaan. Elk jaar wordt gezocht naar nieuwe bands, maar er is ook plaats voor oude getrouwe. Zo speelt Little Boogie Boy nog steeds de sterren van de hemel met zijn virtuoos gitaarspel en zijn aanstekelijk enthousiasme. Ben je geen bluesfan, zou je het worden.