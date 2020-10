Bibliotheken de Kempen helpen bij invullen donorregister

Op 28 oktober vindt in de bieb een informatiebijeenkomst plaats. ,,Een donatiecoördinator van het MMC komt vertellen hoe ze in het ziekenhuis omgaan met het donorschap en de medische aspecten die daarbij horen. Gerda Vinck is een ervaringsdeskundige van de Nederlandse Transplantatiestichting. Zij belicht het emotionele aspect van het doneren van organen.” De bijeenkomst is gratis toegankelijk, aanmelden is verplicht. Dat kan in de bibliotheek of online.