Bieb Oirschot in nopjes met nieuwe locatie

OIRSCHOT - De bibliotheek in Oirschot is verhuisd naar de nieuwe locatie binnen De Enck en zetelt nu in een transparante, lichte ruimte in het voormalige theatercafé.

De laatste werkzaamheden aan het interieur zijn nog gaande, maar ondertussen weten veel mensen hun weg naar de nieuwe locatie van de Oirschotse bibliotheek al te vinden. In ruim een week is de collectie boeken verhuisd van de voormalige danszaal van De Enck naar het voormalige theatercafé boven de foyer. En dat is een enorme vooruitgang. ,,We zijn er heel content mee", zegt Isabella de Boer van Bibliotheek De Kempen. ,,En de eerste bezoekers ook, de mensen zijn enthousiast.”

Het is al de tweede verhuizing in korte tijd. De bieb zat eerst comfortabel en ruim op de begane grond van De Enck. Die locatie bleek door de opgelegde bezuinigingen niet in stand te houden, waarna werd uitgeweken naar de bovenverdieping van het sociaalcultureel centrum, naar de oude danszaal. Dat was een tijdelijke oplossing. Nu, ruim een jaar verder, heeft de bieb een nieuwe plek gevonden, die in ieder geval veel zichtbaarder is voor de bezoekers van De Enck.

Opener en lichter, met grote raampartijen

Het aantal vierkante meters is ongeveer hetzelfde als voorheen, de collectie is een fractie kleiner vanwege de ruimere inrichting en presentatie. Het nieuwe pand is vooral qua beleving veel aangenamer, vertelt De Boer. ,,Het is veel opener en lichter, met grote raampartijen. Je maakt vanuit hier echt de connectie met De Enck. We hebben ook twee ruimtes waarvan we gezamenlijk gebruik maken. Ook denken we vanuit hier de samenwerking met de andere partners in het gebouw verder uit te kunnen bouwen."

De officiële opening van de nieuwe ruimte is vrijdag tussen 15.00 uur en 17.00 uur met een speciaal programma voor de jeugd. Zo komen de robots uit het DigiBiebLab op bezoek. Zaterdag kunnen volwassen leden kennismaken met de nieuwe bibliotheek.

Openingstijden

De openingstijden zijn iets aangepast. Zo is de bieb bijvoorbeeld op dinsdagochtend geopend. Dit op verzoek van mensen die de weekmarkt bezoeken en dat willen combineren met een bezoek aan de bibliotheek.