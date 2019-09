Bij activiteiten gaat ‘Riethoven altijd over de kop’

Monique van de Ree geeft haar zege in Belisol-Kempenklas­se­ment glans in Weebosch

31 augustus Monique van de Ree was al zeker van de hoofdprijs in het Belisol-Kempenklassement. De hoogblonde renster uit Willemstad pakt met haar rappe benen bijna altijd een korte klassering en stond zaterdag in Weebosch weer eens op de hoogste trede van het podium.