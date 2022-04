Bij Fotogroep Oirschot houden de leden elkaar scherp, zeker voor groepsexpositie

OIRSCHOT/MIDDELBEERS - Fotogroep Oirschot presenteert het werk van haar twintig leden tijdens een foto-expositie in ontmoetingscentrum Ons Mevrouw in Middelbeers.

Voorzitter Martin van Wulfen is druk met de fototentoonstelling, die deze keer weer live kan worden getoond aan het publiek. ,,We hebben heel veel zin om ons werk te laten zien. Vorig jaar hielden we de expositie noodgedwongen online. Die was erg succesvol, we kregen meer dan 450 reacties binnen een week. Maar zowel de gasten als de leden vinden het fijn om elkaar weer in het echt te zien, dat lazen we ook terug in de reacties.”

Nieuwe locatie

De vereniging, bestaande uit negen vrouwen en elf mannen, laat hun werk op een nieuwe locatie zien. Van Wulfen: ,,De Enck, waar wij eerder exposeerden, is dicht. Onze leden zijn al even gewend aan de nieuwe plek in Middelbeers. Wij komen hier om de veertien dagen bij elkaar.”

Quote We gaan elkaar niet afkraken, maar met alleen complimen­ten geven leer je niks Ruud Severijns, lid van Fotogroep Oirschot

Om elkaar scherp te houden bespreken en beoordelen de leden elkaars werk. Vooraf worden door drie leden drie foto’s ingediend bij enkele beoordelaars (leden van Fotogroep Oirschot, red.), die zich zodoende goed kunnen voorbereiden. Ruud Severijns, lid sinds 2018, licht toe: ,,Zo kun je fatsoenlijk onderbouwen. We gaan elkaar niet afkraken, maar met alleen complimenten geven leer je niks.”

Bakkerij of schoorsteenveger

Naast het persoonlijke werk hangt er ook werk in de thema’s architectuur, natuur, straatfotografie, industrieel erfgoed, street art en series. Onder begeleiding van een mentor van de Bond voor Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen heeft een aantal leden gewerkt aan de opdracht ‘gewone mensen in hun dagelijkse doen’. Hiervan zijn foto’s, maar ook audiovisuele presentaties te zien. Zo maakte Van Wulfen foto’s in de bakkerij van de Oirschotse bakker Pieter van Assouw. Maar ook een schoorsteenveger en een biljartspeler werden gefotografeerd.

Gouden jubileum in 2023

In 2023 viert Fotogroep Oirschot haar vijftigjarig bestaan. Severijns volgt binnenkort Van Wulfen op als voorzitter. ,,We hebben al plannen gemaakt om dat gouden jubileum groots te vieren. Maar eerst concentreren we ons op deze expositie.”

De expositie is te bezoeken op vrijdag 8 april van 20.00 tot 22.00 uur (opening) en zaterdag 9 en zondag 10 april van 11.00 tot 17.00 uur in Ons Mevrouw, Doornboomstraat 32 in Middelbeers.