Bij Frank Verspaandonk (1949-2021) in Oirschot was de klant áltijd koning

Frank Verspaandonk komt uit een echte kleermakersfamilie. Zijn opa Frans startte als kleermaker en zijn vader Antoon zette het vak voort in Boxtel. Daar leerden Frank en later ook zijn jongere broer Ad hetzelfde vak. Vaak genoeg heeft Frank zijn vader boven op de tafel zien zitten, in kleermakerszit. De kleermakerij veranderde na verloop van tijd in confectie. Na enkele jaren in de winkel in Boxtel te hebben gewerkt, opende Frank samen met zijn vrouw Riekie Goossens in 1973 een eigen herenmodezaak aan de Molenstraat in Oirschot. In de beginjaren werden er voornamelijk kostuums verkocht. Geleidelijk aan werd de overstap gemaakt naar casual kleding.