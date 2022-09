Bij ’t Kreilts Genot gaan ze na het melken met hun eigen bier aan de slag

WINTELRE - Zes mannen die in Kreiel wonen, komen periodiek bij elkaar. In het Wintelrese buitengebied zijn zij soms tot diep in de nacht in de weer met verschillende soorten mout, hop, kruiden en gist. Samen werken ze aan hun eerste biertjes.

In een stal achter een boerderij staan dinsdagavond enkele pakken donkere basterdsuiker en flessen port op tafel. De inhoud verdwijnt even later in een brouwketel van zeventig liter. Uiteindelijk moet dat zo’n vijftig liter quadrupelbier opleveren. Terwijl de nacht valt over het buurtschap, filosoferen de zes over een naam en etiket voor een tripel die begin december in de regio te koop moet zijn.

Met het Kreilts Blond hebben de zes van Brouwerij ’t Kreilts Genot sinds kort hun eerste biertje op de kaart van de lokale horeca staan. De drie boeren, een uitvaartondernemer, financieel directeur en werktuigbouwkundig ingenieur zijn liefhebbers van speciaalbieren. ,,We wonen aan het eind van Kreiel en drinken met zessen regelmatig een speciaalbiertje bij iemand thuis. Zo ontstond het idee om zelf een speciaalbier te maken”, vertelt Bart van Kerkhof.

Elektrisch brouwen

Na een bezoek aan twee hobbybrouwerijen besluiten de zes om te kiezen voor elektrisch brouwen. Om de beurt mag iemand een biertje voorstellen dat gemaakt wordt. Er wordt net zo lang bijgeschaafd aan een recept totdat het brouwsel bij alle zes in de smaak valt. “Als we het allemaal lekker vinden, is het goed om te verkopen”, stelt Frans van der Velden.

In een schuur in het buitengebied wordt een lokaal biertje gebrouwen. Op de foto vlnr Frans van der Velden, Michel van Diessen, Bart van Kerkhof en met refractometer Frans Klaasen. Jan Klaasen en Arno Kuijlaars ontbreken op de foto.

Michel van Diessen heeft een brouwprogramma op zijn laptop. “We pakken een basisrecept van internet. Daarmee gaan we variëren om een eigen smaak te creëren. Knoppen waaraan we draaien zijn de verschillende soorten mout, hop, gist en kruiden. Kennis doen we proefondervindelijk op en halen we uit literatuur”, doceert de werktuigbouwkundige.

Koeienboeren

De koeienboeren komen steeds het eerst in actie. ’s Middags voor het melken starten ze met het afwegen en schroten van de mout. Daarna is het de beurt aan de kantoormensen. Zij nemen het maischschema voor hun rekening en spoelen de mout.

Om 21.00 uur zijn de koeien gemolken en is het genootschap weer compleet om het brouwproces te vervolgen. Zo wordt onder meer de wort gekookt. Met een refractometer meet een van hen het suikergehalte ervan. Soms wordt ook nog het brouwsel van de vorige keer gebotteld.

De quadrupel maken ze deze avond voor de tweede keer. Frans Klaasen: “Afgelopen winter maakten we deze voor het eerst. Die was al meteen goed. We maken hem nu nog een keer om deze nog eens goed te proeven.”

Een avond kegelen

Als de zes denken dat een bier aantrekkelijk is voor een groot publiek, laten ze dat brouwen bij een loonbrouwer. “Over de tripel hebben we een keer of zes gedaan voordat die naar onze zin was. De loonbrouwer maakt nu duizend liter van ons recept.” Het Kreilts Blond dat sinds de zomer te koop is, is al bijna uitverkocht. “Het doel is dat we van de opbrengst een avond kunnen gaan kegelen. We weten alleen nog niet of dat in Oirschot of Las Vegas zal zijn”, zegt Van Kerkhof met een lach.

Niet zonder trots tonen de zes op bierapp Untappd de score van hun eersteling. Het Kreilts Blond noteert een 3,6 op een schaal van 5. Maar het grootste genot voor de mannen van ’t Kreilts Genot is toch wel het samen iets ondernemen. Van Kerkhof: “Dit is een gezamenlijke hobby. Maar we zijn zeker trots als we ons bier ergens op de kaart zien staan.”