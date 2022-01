Bijenhotels, nieuwe planten en wilde bloemen; Oirschot is een stukje natuur rijker

OIRSCHOT - Zeven grote bijenhotels, 6114 vierkante meter bloemenzaad, 81 vleermuizenkasten en ruim 5000 nieuwe planten en struiken; zomaar een greep uit de opbrengsten van het project Natuur in de Wijk in Oirschot. Het doel: het vergroten van de biodiversiteit van de wijken. Met het plaatsen van de laatste vier bijenhotels en het inzaaien van het ‘Perenveldje’ in de Drossaard, is het traject afgerond.

Om meer insecten, vogels en andere dieren aan te trekken en veel planten en bloemen in Oirschot te krijgen, kwam Natuur in de Wijk in 2019 in beeld. Dit project van Orbis en Natuurbalans-Limes Divergens, medegefinancierd door provincie Noord-Brabant, loopt in dertien gemeenten in Brabant.

Steeds meer groen verdwijnt

,,Er verdwijnt steeds meer groen binnen dorpskernen, terwijl dieren daar juist afhankelijk van zijn. De ruimte die dieren krijgen om te leven wordt steeds kleiner, onder meer doordat er steeds meer stenen in tuinen liggen”, vertelt Sandra Verhagen, projectmedewerker bij Natuur in de Wijk. ,,Ook voor mensen is het goed om groen om zich heen te hebben. Daarom zijn we hiermee in de kern van Oirschot begonnen.”

,,Het begon met een nulmeting waarbij ecologen onderzochten hoeveel huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen in het gebied leven. Deze diersoorten gedijen goed in stedelijke gebieden, want gierzwaluwen zien gebouwen bijvoorbeeld aan voor rotspartijen. Ze maken hun nesten in de gaten en kieren. Doordat er tegenwoordig veel geïsoleerd is, wordt dat lastiger. Nestkasten in de buurt zijn een mooie oplossing”, vertelt Verhagen.

Bijen hebben ook woningentekort

,,Ook wilde bijen kampen met te weinig plekken om zich voort te planten. Dat zijn solitaire bijen. Ze leven alleen en leggen hun eitjes in muren. Een groot bijenhotel is voor hen een uitkomst. Deze bijen steken niet, omdat ze alleen leven en geen koningin hoeven te beschermen. Ze kunnen dus gemakkelijk in een tuin staan.”

Natuur in de Wijk informeerde de inwoners dat ze een gratis nestkast, zaden, bijenhotelletje of planten konden aanvragen, om zo hun eigen buurt meer biodivers te maken. Eén van de bewoners die hier enthousiast op reageerde, is Ansje van den Heuvel-van der Oest. Ze vroeg voor het ‘Perenveldje’, dat aan haar tuin grenst, nieuwe beplanting en bloemzaden aan. Gisteren is er een groot bijenhotel geplaatst.

Quote Ik wilde bloemzaden en nieuwe struiken voor het Perenveld­je en ben zo met de gemeente en Natuur in de Wijk in gesprek geraakt Ansje van den Heuvel-van der Oest

,,In 2020 las ik in de lokale krant dat je via Natuur in de Wijk een mussenhotel kon aanvragen en dat leek me wel wat. Ik verwachtte er niet te veel van, maar tot mijn verbazing werd mijn aanvraag gehonoreerd”, vertelt de bewoonster. ,,Daarna heb ik meer gelezen over het project en zag ik dat je ook voor een stuk gemeentegrond een aanvraag kon doen om de biodiversiteit te verbeteren. Ik heb dat gedaan voor het Perenveldje. Ik wilde bloemzaden en nieuwe struiken en ben zo met de gemeente en Natuur in de Wijk in gesprek geraakt.”

Vijftig struiken en perenbomen

In totaal heeft Natuur in de Wijk vijftig nieuwe struiken geleverd en ouderwetse hoogstamperen geplant op het veldje. In het voorjaar zaait Van den Heuvel-van der Oest bloemenzaad in onder de bomen. Ze heeft zelf flink haar handen uit de mouwen gestoken en alle verwilderde struiken weggehaald van het veld. ,,De buurman heeft geholpen met de struikjes planten en het is mijn hobby om in de natuur te werken, dus de rest heb ik gedaan. Ik kijk elke dag even of ik al een groen sprietje zie. De natuur is namelijk essentieel. Je hebt groen nodig om je heen. Als alles in het voorjaar in bloei staat, dan denk ik dat veel mensen denken: ‘Ah, zo moet dat zijn’.”