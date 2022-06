Bijna 2,7 miljoen euro om Kempenmuseum in Eersel toonaangevend te maken

EERSEL - Opgelucht en blij was Ad van Hout, voorzitter van het Kempenmuseum in Eersel, toen de Eerselse gemeenteraad eerder deze week bijna 2,7 miljoen euro beschikbaar stelde voor de herontwikkeling van het museum.

,,Het bleef tot het einde spannend”, zo kijkt de voorzitter terug op de raadsvergadering waarin het besluit werd genomen. ,,Ik was positief, maar je moet wel realistisch zijn. Het is een flinke investering. Ik wist dat de wethouder en Eersel Samen Anders (ESA) gecharmeerd zijn van ons plan, maar je weet het pas zeker als het is besloten.”

Flinke pot geld

De flinke pot geld is nodig om het museum te vernieuwen. De bezoekersaantallen lopen terug, er is onderhoud nodig en het beeld van het museum is dat het niet meer van deze tijd is. Onder andere het profiel van het museum wordt aangepakt, er gaat gewerkt worden met een Kempencanon en er komt een bezoekerscentrum.

De vernieuwing moet ervoor zorgen dat het museum toonaangevend wordt in de Kempenregio en dat de bezoekersaantallen flink gaan stijgen. Van 12.500 in 2022 naar 31.500 in 2027 in combinatie met het bezoekerscentrum, waarvan 23.000 museumbezoekers moeten zijn.

Hopelijk geen Muzenval 2.0

Jeanne Adriaans, Kernbeleid-raadslid, heeft haar twijfels of die bezoekersaantallen op de lange termijn haalbaar zijn. Zeker gezien de plannen van museum Vonk (nu nog het preHistorisch Dorp) in Eindhoven. Wel is er een raadsmeerderheid om het geld beschikbaar te stellen. ESA, VVD en PvdA-GroenLinks stemmen voor. Al sprak PvdA-GroenLinks-raadslid Frank Cools de hoop uit dat het geen Muzenval 2.0 wordt.

Eind 2020 was de inschatting dat de herontwikkeling iets minder dan twee miljoen euro zou kosten. Nu blijken de kosten bijna 2,7 miljoen euro te zijn. ,,Dat komt omdat de materiaalkosten zijn gestegen en toen de BTW niet is meegenomen”, legt wethouder Léon Kox uit. Hij kan geen garantie geven dat het bedrag niet verder stijgt. ,,Maar dit is de beste indicatie die ik op dit moment kan geven.” De gemeente hoeft niet alles zelf te betalen, 250.000 euro komt uit subsidies en externe fondsen.

Extra geld

Daarnaast is er extra geld nodig om het museum draaiende te houden. De gemeentelijke subsidie stijgt van zo’n 8000 euro per jaar naar ongeveer 80.000 euro.

Dit jaar worden de plannen verder uitgewerkt, waarna in 2023 de werkzaamheden starten. Die moeten in 2024 klaar zijn. ,,We proberen het museum zo lang mogelijk open te houden”, zegt Van Hout. ,,Al kan het best zo zijn dat we even dicht moeten, maar dan wel zo kort mogelijk.”