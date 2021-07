Bijna Thuis Huis Oirschot viert 5-jarig jubileum: ‘‘Er zijn’ is het belangrijkst’

OIRSCHOT - ,,Ons Bijna Thuis Huis moet als thuis voelen voor onze gasten. Mensen die terminaal zijn, brengen hier hun laatste maanden, weken of dagen in rust door”, vertelt Jan Koonings, voorzitter van Stichting Bijna Thuis Huis Oirschot. Op 15 juli bestond het huis 5 jaar en vierden ze het jubileum kleinschalig. Het huis heeft in die jaren 63 gasten mogen ontvangen, van wie 37 uit Oirschot.

Het Bijna Thuis Huis straalt huiselijkheid uit: een grote tuin siert de ingang en de keuken met authentieke tegelvloer en de ruime woonkamer behoren tot de gezamenlijke ruimten.

Ruim zeventig vrijwilligers en twee parttime coördinatoren houden dit huis draaiende. ,,‘Er zijn’ is het allerbelangrijkst voor onze gasten. Onze vrijwilligers helpen hen met waar op dat moment behoefte aan is. De krant voorlezen, een rondje wandelen, koken of een wasje draaien”, zegt Koonings. ,,We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, want we hebben veel diensten in te vullen. We zorgen voor cursussen voor hen.”

De huisartsen en de thuiszorg uit Oirschot verlenen de zorg. ,,Dat was een voorwaarde om dit huis te beginnen, want als we geen zorgspecialisten hadden, konden we niet bestaan. Mensen nemen als het ware hun eigen zorg mee naar dit huis. Het is hun tweede thuis”, zegt vrijwilliger Lotte Scheepens.

Verbouwing

Het pand is vijf jaar geleden beschikbaar gesteld door De Raven Stichting. Doordat Stichting Bijna Thuis Huis donaties en gelden uit fondsen ontving, kon ze de woning zo ombouwen dat die geschikt werd voor terminale gasten. ,,Er moest een grote lift komen, want gasten kunnen de trap vaak niet opkomen. En als ze het huis verlaten, zijn ze overleden en is een lift noodzakelijk”, vertelt Koonings.

Voor de gasten zijn er twee kamers beschikbaar. Eén met een eenpersoonsbed en de ander met een tweepersoonsbed. Zo kan de partner blijven slapen. Er is een grote gezamenlijke badkamer met alle voorzieningen voor uitgebreide zorg. Per gast krijgt het huis een deel gefinancierd vanuit de overheid. Daarnaast draag je 40 euro per dag zelf bij. ,,Maar geld is nooit een obstakel, we vinden daar altijd een oplossing voor”, zegt Koonings.

Bijna thuis

Voor bezoekende gasten is er een logeerkamer op zolder. ,,We vinden het belangrijk dat familie en kennissen 24 uur per dag kunnen komen. Het heet niet voor niets ‘Bijna Thuis Huis’. Dat verwijst naar de huiselijke sfeer en naar de Bijbelse betekenis.” Koonings wijst omhoog. ,,Ook daar zijn ze bijna thuis.”

Koonings is van begin af aan bij het huis betrokken. Initiatiefneemster Hannie Strijbosch vroeg hem bij de stichting. ,,Vanuit het idealisme van Hannie ben ik ingestapt. Ik heb altijd in de zorg gewerkt, meer in de financiële hoek. Dit kleinschalige karakter spreekt me aan. Hannie is helaas overleden, maar we zetten haar gedachtegoed voort.”

Quote Als het jouw moeder is, dan vind je het ook fijn dat er iemand is voor haar én jou Jan Koonings, Voorzitter Stichting Bijna Thuis Huis Oirschot

Ook Scheepens is er vanaf de oprichting in 2016 bij. ,,Mijn vader (Koonings red.) vroeg of ik de pr en communicatie wilde doen. Ik vind het mooi dat we iets voor een ander kunnen doen", zegt Scheepens. ,,We merken dat er meer behoefte is aan zulke lokale initiatieven. We leven mondialer; kinderen wonen niet altijd meer dicht bij hun ouders. En de gezinnen zijn kleiner dan vroeger. Een Bijna Thuis Huis is dan een mooi alternatief.”

,,In coronatijd was het huis helaas een tijd gesloten, ook om onze vrijwilligers te beschermen. Toen hadden we geen gasten. Sinds 1 juli zijn we weer open”, aldus Koonings. ,,Als het jouw moeder is, dan vind je het ook fijn dat er iemand is voor haar én jou. Vertroetelen en zorgen dat mensen mooie laatste momenten hebben, daar gaat het om.”