Bijna valentijn maar trouwring kwijt: taxibedrijf uit Bladel zoekt eigenaar

VIDEO Drugslab Hapert goed voor miljoenen pillen: ‘Als die gasfles ontploft, klappen bij recreatie­park ramen eruit’

12:53 HAPERT - In het drugslab dat woensdag werd ontdekt in een schuur aan de Schouwberg in Hapert lagen grondstoffen voor 3 tot 3,5 miljoen xtc-pillen. Straatwaarde: grofweg 10 miljoen euro. „Het zijn geen beginnende criminelen die hier achter zitten.”