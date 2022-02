Bijstandsgerechtigde in Eersel mag meer giften krijgen

,,De maatregel kost geen extra geld en is zeer effectief”, vertelt D66-fractievoorzitter Paul van Boxtel. ,,We kunnen ruimhartiger zijn niet alleen naar ondernemers, maar ook naar mensen die al niet zoveel hebben.”

Vrij weinig

Nu mogen bijstandsgerechtigden in de gemeente maximaal 120 euro per jaar aan giften ontvangen. Dat is vergeleken met veel andere gemeenten in de regio vrij weinig. Mochten mensen een hoger bedrag ontvangen dan kan het zijn dat er een deel van de uitkering moet worden terugbetaald. Of dat het geval is wordt bepaald door een ambtenaar.