Bijzondere Bird Experience in Oirschot: ‘Deze vogels zullen je versteld laten staan’

Twee jaar lang hebben de zeshonderd leden van de Speciaalclub van Insecten-en Vruchtenetende Vogels erop moeten wachten. Vanwege corona ging de show twee keer niet door. Bestuurslid Nanne Jansen: ,,Ik merk het aan de respons op de mail en op Facebook. De mensen snakken ernaar om weer kweekervaringen uit te wisselen, elkaar te ontmoeten, de vogels te zien en te horen.”

Op de Bird Experience Oirschot zijn onder andere de gekraagde vinkbuulbuul en de kastanjekoplijster te zien. Ook de kroeskoparassari (uit de Toekanfamilie) en de Japanse nachtegaal zullen hun opwachting maken. Jansen woonachtig in Sneek, heeft tien vakantiedagen opgenomen om deze show voor te bereiden. ,,Omdat de meeste kwekers in het zuiden wonen, is de show hier in Oirschot. In prachtig ingerichte vitrines en volières worden straks ruim vijftig unieke soorten getoond, zelf gekweekt en meegebracht door onze leden zelf. De vogels die hier te zien zijn, worden niet gekeurd of beoordeeld met punten. Er zijn ook geen prijzen te winnen.”

Met vrijwilligers uit Oirschot en omgeving is de Speciaalclub een volle week bezig om volières in te richten met exotische bloemen, mos, stronken, takken van berk of den en ander natuurlijk materiaal, veelal gesponsord door tuincentra uit de buurt. Bezoekers van de show komen van heinde en verre. Frans Smetsers, eigenaar van Café-Zaal ’t Vrijthof en vijftien jaar bestuurslid, ziet mensen uit Engeland, Duitsland, België en Spanje naar zijn zaak komen. Smetsers: ,,Maar ook de mensen uit Oirschot en omgeving zijn van harte welkom. Er zijn echt heel bijzondere vogels te zien hier. De mensen zullen verrast zijn.”

De Speciaalclub van Insecten-en Vruchtenetende Vogels bestaat uit zeshonderd leden in de leeftijd van 24 jaar tot 85 of ouder. Jansen: ,,De mensen op leeftijd kennen goede kweekmethoden, zij helpen de jongeren weer vooruit.”

Jansen houdt zelf ook fruit- en insectenetende vogels en heeft daarmee de uitdaging opgezocht. ,,Het is echt een hobby met vallen en opstaan, je moet er veel meer energie in steken dan met zaadetende vogels. De voeding is meer uitgebalanceerd, de temperatuur van het verblijf moet goed zijn. Deze vogels eten dus stukjes fruit of insecten. Ze hebben een hele andere maag, geen spiermaag. De hobby kost best wat tijd. En geld. Vogels variëren in prijs van tweehonderd tot vijftienhonderd euro.”

Zwartwang zwartkeel gaailijster

Bart Smetsers uit Goirle werkt als vrijwilliger mee bij de opbouw. Hij heeft ooit als eerste in Nederland de eerste kweek gehad van de zwartwang zwartkeel gaailijster. Een oorkonde is nog in zijn bezit.

Ter gelegenheid van het jubileum is er een speciaal boek gemaakt. Dat wordt vrijdag officieel uitgereikt bij de opening van de vogelshow. Janssen: ,,In dit kleurrijke naslagwerk staan meer dan driehonderd kweekverslagen en ook zijn er uitgebreide hoofdstukken over voeding, medicatie en behandeling van ziekten. Het boek is geschreven door vogelarts Hedwig van der Horst, een van de weinigen in Nederland. Op de show is het boek te koop, het kost 55 euro. Voor de leden is het gratis.”

De speciale vogelshow is te bezoeken op vrijdag 29 oktober van 14.00-18.00 uur, zaterdag 30 oktober van 10.00-18.00 uur en zondag 31 oktober van 10.00-16.30 uur. Entree bedraagt vijf euro, inclusief catalogus. Er is dit jaar een extra grote ruimte vrijgemaakt voor de verkoop van vogels, voeders en vitamines. Café Zaal ’t Vrijthof, Molenstraat 8 te Oirschot