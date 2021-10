Bijzondere herdenkingsmis in basiliek Oirschot

Video Geen gewonden bij uitslaande brand in twee-on­der-een-kapwoning in Reusel, meerdere honden gered

19 oktober REUSEL - In een twee-onder-een-kapwoning aan de Lokbossen in Reusel heeft dinsdagmiddag brand gewoed. Het ging om een uitslaande brand die omstreeks 13.20 uur uitbrak. De brandweer had de brand een goed uur later onder controle.