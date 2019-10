Biljarters van Den Opstoot in Bladel verhuizen tegen heug en meug

Bladel zoekt overeen­stem­ming bij gebruikers Den Herd

10 oktober BLADEL - Hoe groot is de Kempenzaal van Den Herd in Bladel en is dat in te passen in het gebouw van de Rabobank. Die vraag bleef onduidelijk dinsdagavond na behandeling in de commissie Inwoners van de gemeente Bladel, dat het gebouw aan wil kopen.