Binnengluren bij Greetjes etalage in Hoogeloon: ‘Ik overweeg om mijn gehele muizencollectie weer in de etalage te toveren’

Hoofdstraat nummer 71 in Hoogeloon voorbijlopen zonder even in het raampje van Greetje Ronner te turen kan haast niet. Per seizoen wisselt ze haar heuse etalage van thema en dat maakt het vermakelijk om telkens binnen te gluren.

Greetje Ronner kwam negen jaar geleden in Hoogeloon wonen. Vrij snel hierna konden voorbijgangers haar prachtige etalage bewonderen. Ronner licht haar initiatief toe: ,,Voor we in Hoogeloon woonden, had ik in onze woonplaats Ommel een atelier met grote openslaande deuren. Daarin stonden paspoppen aangekleed per seizoen. Deze ruimte was zichtbaar voor voorbijgangers en daar ontving ik veel enthousiaste reacties op.”

Volledig scherm Greetje Ronner maakt van haar etalage elk seizoen weer een feestje. © Kees Martens/DCI Media

In Hoogeloon miste ze dat, ze wilde weer graag iets tonen. De paspoppen pasten niet op de vensterbank in haar huidige woning, zodoende ontstond het idee om een etalage te maken in het raam. Ronner maakt gebruik van wol, vilt, katoen, garen, lontwol en andere natuurlijke materialen. In combinatie met gekochte poppenspulletjes maakt ze al jaren de fraaiste creaties. Ze heeft een ruimte in huis met daarin al haar knutselspullen waar ze nog zeker dertig jaar haar liefhebberij mee voort kan zetten.

Inspiratiebron

De zelfgemaakte etalage trekt verschillende mensen aan zoals inwoners van de zorgvilla uit het dorp, gezinnen en ouderen. De creatieve dame is ook een soort inspiratiebron voor anderen. Ze ziet steeds meer opgeleukte ’ramen’ in het straatbeeld verschijnen. Sinds vorige week is haar zelfontworpen kerstdorp weer te bewonderen dat veel bekijks heeft. Deze blijft zeker tot Driekoningen staan. Hierop volgt een ander thema.

Ideeën heeft de inwoonster van Hoogeloon in overvloed. Ronner: ,,Ik overweeg om mijn gehele muizencollectie weer in de etalage te toveren.” Ronner gaat met de tijd mee en heeft zelfs bijpassende mondkapjes voor de muisjes gemaakt.

Enthousiaste reacties blijven binnenkomen over haar kerstetalage. Het doel van de creatieveling is om blije gezichten te toveren bij de voorbijgangers. Ook is het een geschikt coronaproof uitje voor de kinderen die nu thuis zitten.