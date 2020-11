Biologen: bladvlo die Japanse duizendknoop moet uitroeien, wordt heus geen plaag

Video ‘In vijf jaar duizend­knoop in stroomge­bied de Reusel uitroeien’

26 oktober LAGE MIERDE - Er moet een einde komen aan het voortwoekeren van Japanse duizendknoop in Nederland. Om te beginnen in het stroomgebied van de Reusel tussen de Belgische grens tot aan het Wilhelminakanaal, zegt Martien van Beljouw van waterschap De Dommel. ,,We willen de plant hier binnen nu en vijf jaar elimineren.”