Biomassa nu geen optie in de Kempen

Belangrijkste argument om niet te investeren in een biomassacentrale is de beperkte opbrengst die met bio-energie gegenereerd kan worden. De colleges van B & W van de vier gemeenten wijzen op de resultaten van een Belgisch-Nederlands onderzoeksproject waarin is uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van één of meerdere biomassacentrales in de Vlaams-Nederlandse Kempen-regio.